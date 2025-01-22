Минтруд предложил учитывать в страховом стаже весь отпуск по уходу за ребенком

Минтруд подготовил законопроект, предлагающий учитывать в страховом стаже родителя все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас страховой коэффициент начисляется только за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет. По словам главы Минтруда, нововведения затронут даже тех, кто уже вышел на пенсию.

Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях»,— пояснил Антон Котяков (цитата по сайту Минтруда).

Нововведения должны увеличить пенсию родителей в многодетных семьях, рассчитывает Минтруд. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии, сказано в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается расширить меры поддержки многодетным матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня» и установить для них ежемесячные выплаты на уровне Героев труда. Сейчас матерям, получившим звание героини, выплачивают единовременно 1 млн руб. Героям труда в 2023 году была установлена ежемесячная выплата 61 566,28 руб.

Подробнее о мерах поддержки семей — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».