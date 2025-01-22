В Windows 11 появился игровой оверлей Edge Game Assist для помощи геймерам

Американская корпорация Microsoft выпустила внутриигровой браузерный оверлей Edge Game Assist для Windows 11. Оверлей встроен в игровую панель Game Bar и дает доступ к подсказкам и гайдам для игр.

Как заявляют разработчики, система автоматически определяет запущенную игру и предоставляет контекстные советы. Чтобы включить оверлей, нужно открыть настройки Microsoft Edge, найти раздел Game Assist и запустить виджет. После этого боковое меню оверлея можно будет вызвать с помощью комбинации клавиш Win+G. Это позволит искать информацию, не сворачивая окно игры.

Изначально будут поддерживаться такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle и Marvel Rivals, в будущем появятся гайды и для других игр. В случае с неподдерживаемыми играми можно будет открывать любые руководства и сайты вручную прямо во время игрового процесса.

Евгений Федуненко