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В Таганроге водитель сбил велосипедиста

В приморском городе пострадал велосипедист в результате ДТП. Авария произошла утром 20 января около дома № 3 по улице Транспортная. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, автомобилист под управлением иномарки «Mazda 6» наехал на 62-летнего водителя велосипеда.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Ростова произошло массовое ДТП с участием четырех легковых машин. В результате один водитель пострадал. Также автомобили получили механические повреждения.

Анна Анисова

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