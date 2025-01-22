В Таганроге водитель сбил велосипедиста

В приморском городе пострадал велосипедист в результате ДТП. Авария произошла утром 20 января около дома № 3 по улице Транспортная. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, автомобилист под управлением иномарки «Mazda 6» наехал на 62-летнего водителя велосипеда.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Ростова произошло массовое ДТП с участием четырех легковых машин. В результате один водитель пострадал. Также автомобили получили механические повреждения.

Анна Анисова