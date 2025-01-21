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В центре Ростова столкнулись четыре авто — один человек пострадал

В донской столице столкнулись четыре автомобиля. Массовое ДТП произошло вечером 20 января около дома № 59 по пр. Буденновский. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция региона

Фото: Госавтоинспекция региона

По данным пресс-службы, столкнулись легковушки марок «Чанган», «Тойота Камри», «Мазда» и «Хендай Элантра». Автомобили получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Хендай Элантра». Его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Ростова 23-летний водитель «БМВ» в результате столкновения с другой иномаркой сбил пешехода и врезался в рекламный столб. Авария произошла 19 января.

Анна Анисова

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