Экс-глава Приморского центра народной культуры получил 7,5 года колонии

Ленинский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» (ГАУ ПКЦНК) Роману Нечаеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Нечаев приговорен к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб., сообщила сегодня, 22 января, прокуратура Приморья.

Как установил суд, в январе 2017 года Нечаев получил взятку в размере 500 тыс. руб. за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО «Интегра», при заключении договоров на поставку музыкального оборудования на общую сумму 11 млн руб. Кроме того, экс-глава ПКЦНК выступил посредником в передаче взятки в размере 1,5 млн руб. от директора ООО «Интегра» бывшему руководителю Приморской филармонии Анне Алеко за создание условий по ограничению конкуренции и закупке неконкурентным способом музыкального оборудования на сумму 10 млн руб.

По данным приморских СМИ, Роман Нечаев является супругом Анны Алеко.

Основными направлениями деятельности ПКЦНК являются организация международных, региональных, краевых фестивалей, смотров, конкурсов, праздников, проведение мастер-классов для руководителей коллективов всех направлений и жанров народного творчества, методическая, консультативная, организационная помощь учреждениям культуры края.

В настоящее время во Фрунзенском райсуде Владивостока рассматривается уголовное дело в отношении госпожи Алеко. Она обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщала прокуратура региона. По версии следствия, в 2018–2019 годах, занимая в то время пост директора государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония», Анна Алеко дважды получила взятки на общую сумму 5 млн руб., а также часы Rado стоимостью более 90 тыс. руб. «за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования». Кроме того, следствие считает, что Анна Алеко незаконно подписала «документы о приемке фактически не поставленных по контракту музыкальных инструментов и специализированного оборудования на сумму более 5 млн руб.».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая второе после губернатора Олега Кожемяко место в региональной тройке кандидатов. В ноябре прошлого года она добровольно отказалась от мандата депутата.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Интегра» Игоря Сурмача было в июне прошлого года прекращено Ленинским райсудом Владивостока «в связи с деятельным раскаянием» и оказанием помощи следствию.

Алексей Чернышев, Владивосток