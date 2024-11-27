Обвиняемая в коррупции депутат парламента Приморья отказалась от мандата

Законодательное собрание Приморского края на заседании досрочно прекратило полномочия депутата Анны Алеко. Решение принято на основании ее соответствующего письменного заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко

Фото: Архив Анны Алеко Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко

Фото: Архив Анны Алеко

В настоящее время во Фрунзенском райсуде Владивостока слушается уголовное дело в отношении госпожи Алеко. Она обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщала прокуратура региона. По версии следствия, в 2018–2019 годах, занимая в то время пост директора государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония», Анна Алеко дважды получила взятки на общую сумму 5 млн руб., а также часы Rado стоимостью более 90 тыс. руб. «за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования». Кроме того, следствие считает, что Анна Алеко незаконно подписала «документы о приемке фактически не поставленных по контракту музыкальных инструментов и специализированного оборудования на сумму более 5 млн руб.».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая второе после губернатора Олега Кожемяко место в региональной тройке кандидатов. В парламенте края она стала заместителем председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Анна Алеко оказалась третьим депутатом парламента Приморья созыва 2021 года, досрочно лишившимся полномочий из-за уголовного преследования. В июле прошлого года был лишен мандата единоросс Дмитрий Назарец. Председатель комитета по регламенту и депутатской этике Всеволод Романов заявил, что с июля 2022 года господин Назарец находится за пределами России, не исполняет обязанности депутата и систематически пропускает заседания заксобрания. Позднее выяснилось, что Дмитрий Назарец находится в международном розыске. Он обвиняется в контрабанде древесины на 637 млн руб. По версии следствия, господин Назарец возглавлял организованную группу, которая занималась незаконной деятельностью.

А в сентябре прошлого года были прекращены полномочия члена фракции КПРФ Артема Самсонова по причине вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Политик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил информацию о его предназначении». В качестве наказания Артему Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима. В ходе следствия и суда политик отказывался признать вину. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

Алексей Чернышев, Владивосток