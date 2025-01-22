Водителей уведомят о долге за проезд на «Госуслугах»

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий операторов платных дорог уведомлять водителей о долге за проезд через портал «Госуслуги». Сейчас там можно найти задолженность за проезд по платным трассам «Автодора» (ЦКАД, М-12, М-11 и других) — опция появилась в рамках пилотного проекта госкомпании и Минцифры в сентябре 2024 года. Предложенный законопроект обяжет направлять данные о должниках всех операторов региональных и частных дорог (к примеру, проспекта Багратиона в Москве, Мытищинской хорды в Подмосковье, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге).

Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги». К ГИС ГМП также подключены многие банки: уведомления о задолженностях автовладельцы смогут получать в банковские приложениях, если укажут в них номер машины.

Уведомления помогут автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штраф за неоплату, пояснил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев (ЕР), выступая в Госдуме. Представлявший законопроект замглавы Минтранса Дмитрий Зверев напомнил, что штраф за неоплату проезда отменят, если автовладелец погасил долг в течение 20 дней после получения постановления.

В октябре 2024 года Минтранс предложил увеличить штрафы за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам в шесть раз, проект поправок к КоАП проходил общественное обсуждение на regulation.gov.ru, но дальнейшего развития не получил.

Полина Мотызлевская