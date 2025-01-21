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Дело бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой передано в суд

Четвертый кассационный суд определит территориальную подсудность уголовного дела о коррупции в судебной системе Ростовской области, обвиняемыми по которому проходят экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и еще четверо фигурантов, стало известно «Ъ-Ростов».

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Расследование дела было завершено в конце 2024 года. Для рассмотрения его передали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако сторона обвинения ходатайствовала о пересмотре территориальной подсудности, поскольку у обвиняемых есть связи в судебной системе региона.

Помимо госпожи Золотаревой на скамье подсудимых находятся ее заместитель Татьяна Юрова, бывший начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Их обвиняют в участии в коррупционной схеме — в передаче и получении взяток за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за изменение мер пресечения на более мягкие.

Подробнее читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Исключения связей ради»

Кристина Федичкина

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