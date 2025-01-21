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СМИ: замминистра образования Кубани покинет пост после скандала с волонтерами

Заместитель министра образования Сергей Урайкин покинет должность 31 января, пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на собственный источник. 12 января в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как Сергей Урайкин нецензурно выражается в адрес волонтеров реабилитационного центра для очистки птиц от мазута. Конфликт произошел из-за распространенного в соцсетях видео с жалобами на закрытие центра, которое якобы было записано самими волонтерами.

Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin

Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin

Сергей Урайкин опроверг информацию о закрытии центра и заявил, что переезд был инициативой волонтеров. Некоторые из них не были осведомлены о принятом решении.

После инцидента Сергей Урайкин извинился перед волонтерами за свое некорректное поведение. Он объяснил, что причиной его эмоционального высказывания стало непрерывное напряжение. Волонтеры опубликовали письмо, в котором отметили, что Сергей Урайкин стал «тем самым чиновником, которого каждый активист хотел бы видеть на своей стороне». В документе подчеркивается, что благодаря его усилиям волонтерская группа получила новый центр.

Официальной информации по поводу отставки Сергея Урайкина пока нет.

Лия Пацан

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