Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В возрасте 70 лет умер почетный профессор УрФУ Александр Перцев

Почетный профессор Уральского Федерального университета (УрФУ), эксперт в области философии Александр Перцев умер в возрасте 70 лет, сообщили в пресс-службе университета.

Александр Перцев

Александр Перцев

Фото: Пресс-служба УрФУ

Александр Перцев

Фото: Пресс-служба УрФУ

Он родился в Нижнем Тагиле, в 1995-2014 годах возглавлял философский факультет Уральского государственного университета (УрГУ), был проректором УрГУ с 2004 по 2011 год, и являлся авторитетным экспертом в области философской антропологии и истории философии, в 2022 году стал лауреатом премии «Профессор года». В университете он проводил лекции по курсам по истории и тенденциям зарубежной философии, философии власти и международных отношений и другим.

Напомним, в апреле прошлого года простились с кандидатом исторических наук и доцентом исторического факультета УрФУ Валентиной Грак, которая проработала более 40 лет на кафедре новой и новейшей истории.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...