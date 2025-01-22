Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Частные дома оказались устойчивее

Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть в 2025 году

В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Банк ВТБ прогнозирует падение рынка ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в этом году на четверть по сравнению с прошедшим годом. «По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 млрд руб., что всего на 2% выше результата 2023 года,— отметили в ВТБ.— В 2023 году этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж». По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, ипотечный бум в сегменте частного строительства подошел к концу — ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке.

Данные Банка России подтверждают, что пик выдач ипотеки на ИЖС и готовые частные дома пришелся на июнь 2024 года, когда за месяц было выдано таких кредитов на 144,7 млрд руб. Потом каждый месяц этот показатель снижался и в ноябре достиг 44,2 млрд руб., а доля ипотеки на ИЖС в общем объеме выдач ипотечных кредитов упала с 30% до 16%. По данным института развития ДОМ.РФ, в ноябре прошлого года на цели ИЖС банки выдали 1,8 тыс. кредитов (минус 20% к октябрю) на 22 млрд руб. (минус 23%). В материалах ДОМ.РФ также отмечается, что в первую тройку банков по выдаче ипотеки на ИЖС в ноябре вошли Сбербанк (14,8 млрд руб.), Альфа-банк (4,9 млрд руб.) и ВТБ (1,2 млрд руб.), а по кредитам на готовые индивидуальные дома — Сбербанк (11,2 млрд руб.), ВТБ (3,7 млрд руб.) и банк ДОМ.РФ (1,1 млрд руб.).

В банках подтверждают, что во второй половине года произошло существенное снижение выдач кредитов на ИЖС. После завершения «Господдержки» и введения обязательного требования об использовании счетов эскроу при оформлении кредита по «Семейной ипотеке» в июле количество выдач составило около 2,5 тыс. сделок, что соответствует уровню второй половины 2022 года, указали в Сбербанке. «Доля в общем количестве выдач сократилась с 20% (среднее значение первого полугодия 2024 года) до 5%, в последние месяцы количество выдач не превышает 1 тыс. в месяц, а доля составляет менее 2%»,— сообщили там. ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тыс. кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок — более 70 млрд руб., и это на 15% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: по данным аналитического агентства Frank RG, суммарно за 2024 год было выдано ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб.— на 38,9% меньше, чем за 2023 год.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич считает, что в 2025 году произойдет еще большее ужесточение требований в части строительства хозяйственным способом, а с учетом роста цен на стройматериалы стоимость возведения дома станет очень высокой, поэтому в банке ожидают дальнейшего спада. По словам эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, популярность кредита на строительство своими силами (хозспособом) определялась двумя причинами: хозспособ дешевле подряда на 30% и более, а часть кредитов использовалась в других целях без завершения строительства дома в установленный срок. «Работа с эскроу-счетами должна идти вместе с кредитованием застройщиков, а они к этому готовы только частично»,— говорит он. В результате, по его словам, сократилось количество застройщиков и количество банков, которые готовы работать по новой схеме. «Глобально существенного роста спроса на эти продукты мы не ждем, по крайней мере до того, пока ставки не снизятся до 14–15%»,— говорит управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что объем ипотечных выдач в сегменте ИЖС может сократиться в 2025 году на 20–30%.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...