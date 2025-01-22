Частные дома оказались устойчивее

В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Банк ВТБ прогнозирует падение рынка ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в этом году на четверть по сравнению с прошедшим годом. «По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 млрд руб., что всего на 2% выше результата 2023 года,— отметили в ВТБ.— В 2023 году этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж». По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, ипотечный бум в сегменте частного строительства подошел к концу — ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке.

Данные Банка России подтверждают, что пик выдач ипотеки на ИЖС и готовые частные дома пришелся на июнь 2024 года, когда за месяц было выдано таких кредитов на 144,7 млрд руб. Потом каждый месяц этот показатель снижался и в ноябре достиг 44,2 млрд руб., а доля ипотеки на ИЖС в общем объеме выдач ипотечных кредитов упала с 30% до 16%. По данным института развития ДОМ.РФ, в ноябре прошлого года на цели ИЖС банки выдали 1,8 тыс. кредитов (минус 20% к октябрю) на 22 млрд руб. (минус 23%). В материалах ДОМ.РФ также отмечается, что в первую тройку банков по выдаче ипотеки на ИЖС в ноябре вошли Сбербанк (14,8 млрд руб.), Альфа-банк (4,9 млрд руб.) и ВТБ (1,2 млрд руб.), а по кредитам на готовые индивидуальные дома — Сбербанк (11,2 млрд руб.), ВТБ (3,7 млрд руб.) и банк ДОМ.РФ (1,1 млрд руб.).

В банках подтверждают, что во второй половине года произошло существенное снижение выдач кредитов на ИЖС. После завершения «Господдержки» и введения обязательного требования об использовании счетов эскроу при оформлении кредита по «Семейной ипотеке» в июле количество выдач составило около 2,5 тыс. сделок, что соответствует уровню второй половины 2022 года, указали в Сбербанке. «Доля в общем количестве выдач сократилась с 20% (среднее значение первого полугодия 2024 года) до 5%, в последние месяцы количество выдач не превышает 1 тыс. в месяц, а доля составляет менее 2%»,— сообщили там. ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тыс. кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок — более 70 млрд руб., и это на 15% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: по данным аналитического агентства Frank RG, суммарно за 2024 год было выдано ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб.— на 38,9% меньше, чем за 2023 год.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич считает, что в 2025 году произойдет еще большее ужесточение требований в части строительства хозяйственным способом, а с учетом роста цен на стройматериалы стоимость возведения дома станет очень высокой, поэтому в банке ожидают дальнейшего спада. По словам эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, популярность кредита на строительство своими силами (хозспособом) определялась двумя причинами: хозспособ дешевле подряда на 30% и более, а часть кредитов использовалась в других целях без завершения строительства дома в установленный срок. «Работа с эскроу-счетами должна идти вместе с кредитованием застройщиков, а они к этому готовы только частично»,— говорит он. В результате, по его словам, сократилось количество застройщиков и количество банков, которые готовы работать по новой схеме. «Глобально существенного роста спроса на эти продукты мы не ждем, по крайней мере до того, пока ставки не снизятся до 14–15%»,— говорит управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что объем ипотечных выдач в сегменте ИЖС может сократиться в 2025 году на 20–30%.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева