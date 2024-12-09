ИЖС расширяет метраж

Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам 2024 года может составить 65–66 млн кв. м, следует из прогноза аналитиков Strategy Partners. Таким образом, показатель вырастет на 10% по сравнению с 2023-м, когда население построило рекордные 59 млн кв. м.

По данным Росстата, в январе—октябре текущего года ввод ИЖС составил 58,1 млн кв. м, что на 15% больше, чем годом ранее. Сектор на протяжении практически всего года удерживал общий ввод жилья в стране в «плюсе» при замедлении темпов сдачи многоквартирных домов.

Как отмечают в Strategy Partners, объемы строительства многоквартирных домов и ИЖС последние 20 лет имеют «волнообразный характер». Однако если до 2020 года колебания объемов строительства в этих секторах происходили достаточно синхронно, то в 2021 году ИЖС «обошло» многоквартирное жилье. Всплескам ИЖС способствовало распространение дачной амнистии на садовые участки в 2018 году, а также рост спроса на частные дома в период «ковидного» карантина 2020–2021 годов, когда правительство стало активно поддерживать индивидуальное строительство.

В нынешнем году, впрочем, рынок столкнулся и с негативным фактором — отменой с 1 июля льготной ипотеки под 8% годовых, на которую приходилось 55% всех ипотечных кредитов в сегменте ИЖС. На этом фоне, по данным ДОМ.РФ, в третьем квартале года выдача ипотеки сократилась на 22% по сравнению со вторым — 278 млрд руб. против 358 млрд руб. Как отмечают в Strategy Partners, для населения, планирующего приобретение или строительство частного дома с привлечением кредита, такая отмена «несомненно, послужила причиной отложить свои планы до лучших времен».

Однако, отмечается в обзоре, ожидаемый рост стоимости ИЖС из-за регулярного удорожания ресурсов, повышенного спроса на ликвидные объекты, а также введения с 1 марта 2025 года эскроу-счетов (в добровольном порядке — см. «Ъ» от 23 августа) может покрыть, а то и превысить оплату процентов по существующим на данный момент ипотечным ставкам. В целом, полагают аналитики, на горизонте до десяти лет при достаточном развитии механизма ипотечного кредитования в ИЖС прогнозируется существенный рост этого рынка в формате комплексной застройки.

Евгения Крючкова