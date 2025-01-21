Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в Русское

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское, «хотя бы для использования во внутренней географии». Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Депутат пояснил, что переосмысление географических названий становится в мире все более популярно, «отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность».

Денис Буланов также написал, что Черное море несколько веков называлось Русским, в том числе «в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов».

Татьяна Ручкина