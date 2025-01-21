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В Татарстане построят первый крематорий за 400 млн рублей

Первый крематорий в республике в мемориальном центре «Курган» стоимостью 400 млн рублей начнут строить в этом году. Об этом сообщила исполнительный директор компании-инвестора «Концепт-индустрия» Галия Кучумова.

«Из 36 кладбищ в Казани работают всего 10 и их ресурс очень быстро исчерпывается. Стоимость ритуальных услуг продолжает расти и этот рост будет продолжаться. Кремация – это та альтернатива, которая поможет снизить нагрузку на земельные участки и экологическую ситуацию. Кремация по сравнению с традиционным способом в разы дешевле», — отметила она.

На участке земли 2,3 га в центре «Курган» построят здание, где разместят две современные кремационные печи, колумбарий для урн и два зала прощания. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2029 году.

В 2024 году на строительство иудейского кладбища в Казани из бюджета Татарстана выделили 100 млн руб.

Дарья Сайфиева

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