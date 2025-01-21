Сити-менеджер Уфы анонсировал акцию помощи бездомным животным

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале опубликовал анонс благотворительной акции «Ищу человека», которая состоится 25 января в парке Лесоводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«Мы продолжаем нашу добрую акцию. Основная задача — помощь бездомным животным,— написал господин Мавлиев. — Каждый может забрать питомцев к себе, принять участие в сборе средств, принести корм для уфимских приютов».

В программе мероприятия — катание на собачьих упряжках, выступления питомцев уфимского центра дрессировки, льготное чипирование и так далее.

Олег Вахитов