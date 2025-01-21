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Коммерсантъ FM
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В КЧР руководителю запрещенной религиозной организации дали условный срок

Урупский районный суд КЧР признал Алексея Пасынкова виновным в организации на территории КЧР и Ставропольского края религиозной ячейки «Свидетелей Иеговы», признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, в 2002 году подсудимый вошел в состав религиозной общины в городе Соль-Илецке, действующей на территории Оренбургской области. С 2013 года он был назначен старейшиной общины. «Не позднее 2017 года» Алексей Пасынков, по данным следствия, переехал в Карачаево-Черкесию и вплоть до 2022 года, то есть уже после вступления в силу решения суда о ликвидации религиозной организации «в связи с осуществлением экстремистской деятельности», фактически руководил местной организацией иеговистов в Невинномысске, которая действовала также на территории Зеленчукского и Урупского районов. Как утверждало следствие, подсудимый знал о судебном решении, мог прекратить «противоправную деятельность», но этого не сделал.

Подсудимый вину не признал. По его мнению, нельзя считать противоправными лекции религиозного характера, обсуждение религиозных тем и поддержание связи с единоверцами.

В итоге Пасынков был приговорен к шести годам лишения свободы условно. Ему также запрещено заниматься деятельностью, «связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, сроком на четыре года, с ограничением свободы на два года».

В приговоре также сказано, что подсудимому запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий и в них участвовать.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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