Мировые бренды прибавляют в цене

Международное аналитическое агентство Brand Finance опубликовало очередной рейтинг 500 самых дорогих брендов мира. Лидирующие несколько последних лет Apple, Amazon и Google подорожали за год на 10–40%, а в мировой топ-10 впервые попал бренд NVidia. В число сильнее всего подорожавших брендов за последние пять лет вошли TikTok, AMD, Microsoft, BYD, Apple, TSMC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto

В опубликованном сегодня рейтинге 500 самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 сообщается, что за минувший год многие бренды заметно прибавили в цене, однако теперь заметная динамика стоимости зафиксирована не только в секторе высоких технологий. Так, например, в мировой топ-5 вошел бренд крупнейшей в США и мире розничной сети Walmart, который за год прибавил в стоимости 42% и теперь оценивается в $137 млрд.

Обходят Walmart лишь традиционные лидеры рейтинга — Apple (первое место, $574,5 млрд, +11%), Microsoft (второе место, $461 млрд, +35%), Google (третье место, $413 млрд, +24%), Amazon (четвертое место, $356 млрд, +15%).

Также в десятку крупнейших входит южнокорейская Samsung (шестое место, $110,5 млрд), китайская TikTok (седьмое место, $105,8 млрд), Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена; восьмое место, $91,5 млрд), NVidia (девятое место, $87,9 млрд) и Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, десятое место, $85,6 млрд).

Brand Finance также отдельно указала бренды, которые подорожали больше всего с 2020 года. В их число вошли TikTok (+80%), Nvidia (1770% — с $4,7 млрд до $87,9 млрд), китайский производитель электромобилей BYD (+350%), китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo (+420%), тайваньский производитель чипов TSMC (+300%), Microsoft (+294%), Apple (+310%).

«Наш анализ брендов, более всего подорожавших с 2020 года, показывает, что у технологических компаний больше нет монополии на самый быстрый рост стоимости брендов. Это также подтверждает другой глобальный тренд — как китайские компании, такие как TikTok, Pinduoduo или BYD, продвигаются вперед, создавая новые продукты или услуги, и тем самым бросают вызов лидерам рынка»,— отмечает основатель и глава Brand Finance Дэвид Хэй.

Больше половины брендов в рейтинге — из США (194 бренда), их общая стоимость составляет 52,9% от общего объема.

На втором месте Китай (15%, 69 брендов); на третьем месте по числу брендов Япония (36), на четвертом месте Франция (35), на пятом — Германия (27).

Самым дорогим сектором в рейтинге стал финансовый — совокупная стоимость брендов финансовых компаний составила 12,7% от общей стоимости, всего в рейтинге представлено 78 банковских брендов. На втором месте розничная торговля (11,4%, 45 брендов), на третьем месте медиа-индустрия (10,3%, 24 бренда).

Евгений Хвостик