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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху объявил об операции «Железная стена» на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции «Железная стена» на территории Западного берега реки Иордан. Ее цель заключается в «искоренении терроризма» в Дженине, пояснил глава израильского правительства. Вооруженное крыло палестинского «Исламского джихада» — группировка «Сарая аль-Кудс» —сообщало об отражении израильской атаки.

Фото: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Фото: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии (на Западном берегу.— ''Ъ'' ),— сказал Биньямин Нетаньяху в заявлении.— Мы действуем систематически и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие, в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии».

Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция «Железная стена» проводится силами военных, Службы общей безопасности и пограничной полиции. Военный источник The Times of Israel сообщил, что операция началась атакой БПЛА на используемую террористическими группировками инфраструктуру в Дженине, она продлится как минимум несколько дней.

Палестинский Минздрав сообщил об одном погибшем в результате удара израильского беспилотника. Операция Израиля началась на следующий день после того, как израильский солдат погиб, еще четверо пострадали при взрыве бомбы на Западном берегу реки Иордан.

Лусине Баласян

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