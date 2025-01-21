В Челябинске водителя бензовоза отправили в колонию за гибель семьи в ДТП

Советский районный суд Челябинска признал виновным местного жителя по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По вине водителя бензовоза погибла супружеская пара с двухлетним ребенком, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 18 декабря 2022 года на дороге «Иртыш» в Курганской области водитель бензовоза Mercedes-Benz Actros 184 допустил преступную небрежность, из-за чего совершил скользящее столкновение с «ГАЗелью», после чего — лобовое с автомобилем Lada Priora. Пассажиры легковой машины — супруги и двухлетний ребенок — погибли на месте.

Челябинец признал вину частично. Приняв во внимание наличие у него двух детей, в том числе инвалида, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права работать водителем на 2,5 года. Исковые требования потерпевших удовлетворены частично. С организации-работодателя водителя бензовоза взыскана компенсация морального вреда в размере 9 млн руб.

Виталина Ярховска