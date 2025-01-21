Почти 200 тонн молока не пустил в оборот нижегородский Россельхознадзор

Межрегиональное управление Россельхознадзора в январе не пустило в оборот 197 тонн молока с нарушением прослеживаемости. Кроме того, указанный в электронной системе тип сырья не соответствовал типу изготавливаемой продукции, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Молочные продукты были произведены в Московской области компаниями «Фермерские продукты» и «Любимое молоко». Они отправили нижегородским предприятиям 120 тонн сладко-сливочного несоленого масла и 77 тонн сухого обезжиренного молока без указания информации о сырье, что нарушило прослеживаемость.

Нижегородские молокопроизводители вернули продукцию поставщикам.

Елена Ковалева