Чиновники пошли лесом

Как стало известно «Ъ», от пяти до десяти лет лишения свободы получили участники организованного преступного сообщества (ОПС), в которое входили бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья. За взятки в интересах коммерсантов они под видом санитарно-оздоровительных мероприятий санкционировали незаконную вырубку в регионе десятков гектаров здорового леса. Нанесенный государству действиями обвиняемых ущерб составил порядка 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении девятерых обвиняемых, в том числе бывшего заместителя председателя комитета лесного хозяйства региона (Мособлкомлес) Александра Прокопченко и экс-гендиректора ГКУ Московской области «Мособллес» Натальи Нефедьевой, Красногорский горсуд начал рассматривать еще в июне прошлого года. Большинство остальных фигурантов являлись их подчиненными.

В зависимости от роли им инкриминировалось создание организованного преступного сообщества и участие в нем, особо крупное мошенничество, получение, дача взяток и посредничество в этом, злоупотребление должностными полномочиями, а также уничтожение или повреждение лесных насаждений (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 5 и 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291, ч. 3 и 4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 261 УК РФ).

Отметим, что уже в ходе судебного разбирательства по ходатайству гособвинителя деяния всех обвиняемых с мошенничества были переквалифицированы на уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Как и ожидалось, максимальные сроки наказания — десять и девять лет лишения свободы — получили организаторы преступления Александр Прокопченко и Наталья Нефедьева. Остальные фигуранты, большинство из которых — бывшие руководители ГАУ Московской области «Центрлесхоз» и его филиалов, а также Мособлкомлеса и «Мособллеса», осуждены на сроки от пяти до семи с половиной лет.

Как установили следователи ГСУ СКР и суд, ОПС было создано в 2015 году и состояло из «трех структурированных преступных групп». Помимо организаторов в него входили бывшие руководители «Центрлесхоза» и его филиалов, несколько должностных лиц Мособлкомлеса и «Мособллеса», в котором 19 филиалов-лесничеств, а также коммерсанты.

Функция чиновников заключалась в «беспрепятственном оформлении участков для производства санитарно-оздоровительных рубок, а также лесовосстановительных работ, в том числе за счет бюджетных средств, на землях лесного фонда Московской области». При этом восстановительные работы, как выяснилось, проводились только на бумаге, а за подписание фиктивных актов о якобы посаженных на месте вырубленных деревьев новых чиновники получали взятки в размере от 400 тыс. до 1,5 млн руб.

Непосредственно же рубкой деловой древесины на основании поддельных актов лесопатологических обследований занималось ООО «Плитинвест», которое возглавлял Денис Нефедьев (получил восемь лет), сын Натальи Нефедьевой. Именно его компания в подавляющем большинстве случаев и выигрывала проводимые Мособлкомлесом и «Центрлесхозом» тендеры на уничтожение пораженных короедом деревьев, а вместо этого под корень спиливала десятки гектаров здорового подмосковного леса. Массовая вырубка проводилась на территории Орехово-Зуевского, Шатурского, Ногинского, Егорьевского и Виноградовского лесничеств.

Затем дорогостоящая древесина продавалась через сообщников-коммерсантов различным мебельным фабрикам и деревообрабатывающим предприятиям.

Фигуранты причинили государству ущерб более чем на 50 млн руб. и намеревались реализовать незаконно вырубленный лес еще на 90 млн, однако не успели этого сделать «по не зависящим от них обстоятельствам». При этом для его возмещения у фигурантов арестовали активы на гораздо большую сумму — 600 млн руб.

Напомним, что в прошлом году в том же Красногорском горсуде в особом порядке были осуждены еще трое фигурантов этого дела. Бывшие гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и гендиректор «Плитинвеста» Николай Шевченко получили по шесть лет, а экс-директор Виноградовского филиала «Мособллеса» Борис Кузнецов — пять с половиной.

Олег Рубникович