В двух районах Башкирии продлили ограничение движения из-за погоды

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 222 км в Архангельском и Белорецком районах до 15:00 продлили ограничение движения для грузовых и пассажирских машин, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ограничение ввели сегодня с 07:30 из-за метели и гололеда. Кроме того, закрыто движение а пригородных и междугородних маршрутах на участке с 1548 км по 1780 км трассы М-5 — от Иглинского района до поворота на Миасс.

Венера Хисамова