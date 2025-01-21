Цифровая доступность для всех: новый населенный пункт от «Интерсвязи»

Компания «Интерсвязь» продолжает подключать все большее количество жителей региона к услугам связи по самым современным стандартам. Теперь провайдер пришел в село Харино Красноармейского района Челябинской области. В этом населенном пункте более 200 домохозяйств, и до прихода «Интерсвязи» пользователи постоянно жаловались на низкую скорость интернета и постоянные «зависания» картинки на телеэкранах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Сейчас уже выстроилась очередь желающих подключиться к нашим услугам. Мы рады предоставить качественные сервисы», — рассказал заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации компании «Интерсвязь» Евгений Радюшевский.

Теперь жителям села доступен весь спектр услуг провайдера — от интернета и кабельного телевидения до видеонаблюдения.

«Я полностью доволен качеством, которое предоставляет компания „Интерсвязь“. Подключился совсем недавно и не жалею об этом», — поделился житель села Харино Иван Шевяков.

Сейчас к интернету и цифровому телевидению от компании «Интерсвязь» подключено более 670 тыс. домохозяйств по всему Уралу. В последнее время наблюдается активный рост спроса (более чем на 10%) на строительство сетей на загородных территориях (СНТ, частный сектор, поселки, села и деревни).

ООО фирма «Интерсвязь»