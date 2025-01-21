Цифровая доступность для всех: новый населенный пункт от «Интерсвязи»
Компания «Интерсвязь» продолжает подключать все большее количество жителей региона к услугам связи по самым современным стандартам. Теперь провайдер пришел в село Харино Красноармейского района Челябинской области. В этом населенном пункте более 200 домохозяйств, и до прихода «Интерсвязи» пользователи постоянно жаловались на низкую скорость интернета и постоянные «зависания» картинки на телеэкранах.
Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»
«Сейчас уже выстроилась очередь желающих подключиться к нашим услугам. Мы рады предоставить качественные сервисы», — рассказал заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации компании «Интерсвязь» Евгений Радюшевский.
Теперь жителям села доступен весь спектр услуг провайдера — от интернета и кабельного телевидения до видеонаблюдения.
«Я полностью доволен качеством, которое предоставляет компания „Интерсвязь“. Подключился совсем недавно и не жалею об этом», — поделился житель села Харино Иван Шевяков.
Сейчас к интернету и цифровому телевидению от компании «Интерсвязь» подключено более 670 тыс. домохозяйств по всему Уралу. В последнее время наблюдается активный рост спроса (более чем на 10%) на строительство сетей на загородных территориях (СНТ, частный сектор, поселки, села и деревни).
ООО фирма «Интерсвязь»
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