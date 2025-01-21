Мухаметшин: Мигрантов нужно готовить для работы на крупных предприятиях
Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин во время встречи с парламентской делегацией Тверской области сообщил, что мигрантов надо готовить для работы на крупных предприятиях.
Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса
Фото: tatarstan.ru
«Большое количество мигрантов в Республике Татарстан, мы в них нуждаемся. Рабочих рук не хватает», — отметил Фарид Мухаметшин.
Спикер Госсовета отметил, что в республику приезжают мигранты, занимающиеся строительством и уборкой, но иностранных специалистов также надо готовить на крупные предприятия.