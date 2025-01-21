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Мухаметшин: Мигрантов нужно готовить для работы на крупных предприятиях

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин во время встречи с парламентской делегацией Тверской области сообщил, что мигрантов надо готовить для работы на крупных предприятиях.

Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса

Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса

Фото: tatarstan.ru

Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса

Фото: tatarstan.ru

«Большое количество мигрантов в Республике Татарстан, мы в них нуждаемся. Рабочих рук не хватает», — отметил Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета отметил, что в республику приезжают мигранты, занимающиеся строительством и уборкой, но иностранных специалистов также надо готовить на крупные предприятия.

Влас Северин

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