Мухаметшин: Мигрантов нужно готовить для работы на крупных предприятиях

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин во время встречи с парламентской делегацией Тверской области сообщил, что мигрантов надо готовить для работы на крупных предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса

Фото: tatarstan.ru Мухаметшин: Мигрантов надо готовить на крупные производства оборонного комплекса

Фото: tatarstan.ru

«Большое количество мигрантов в Республике Татарстан, мы в них нуждаемся. Рабочих рук не хватает», — отметил Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета отметил, что в республику приезжают мигранты, занимающиеся строительством и уборкой, но иностранных специалистов также надо готовить на крупные предприятия.

Влас Северин