ТД «Кремлевский» обжаловал частичное удовлетворение иска к «Мираторг-Курск»

19-й арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу ФГУП «Торговый дом "Кремлевский"» (подконтрольно управлению делами президента РФ) на решение арбитражного суда Курской области по иску к ООО «Мираторг-Курск». Заседание планировано на 27 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпредприятие обратилось с иском о взыскании со структуры «Мираторга» 161,2 млн руб. в апреле 2024 года. В эту сумму заявитель оценил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Кремлевский».

В материалах дела приводятся сведения «Федерального центра охраны здоровья животных», согласно которым «Мираторг-Курск» реализовал 132,6 тыс. кг сервелата «Кремлевский». При расчете компенсации ФГУП использовал розничную стоимость товара, приобретенного у московского ООО «Продмир», в 1 253 руб. за 1 кг. Таким образом, стоимость всей проданной продукции под указанным товарным знаком составляет 166,2 млн руб.

В октябре 2023 года торговый дом направил структуре агрохолдинга претензию с требованием оплатить 5 млн руб. компенсации. Оно было выполнено. В феврале 2024 года ФГУП направил компании еще одну претензию с оставшейся суммой в 161,2 млн руб. Она осталась без ответа, что послужило поводом для обращения «Кремлевского» в суд.

В декабре 2024 года суд первой инстанции решил взыскать в пользу торгового дома 2 млн руб., посчитав это компенсацией, соразмерной допущенному нарушению. При расчете суммы учитывались пояснения структуры «Мираторга», согласно которым с 31 октября (дата отправки претензии) по 15 ноября (дата получения ответчиком) 2023 года компания реализовала 1 201,5 кг сервелата «Кремлевский». При умножении на среднюю розничную стоимость 1 кг получается 1,5 млн руб. Также суд принял во внимание, что после получения претензии ответчик прекратил производство и продажу спорной продукции, а также — уже осуществленную выплату компенсации в 5 млн руб.

Алина Морозова