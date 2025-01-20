В центре Ростова водитель BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

Вечером, 19 января, в центре донской столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, 55-летний водитель «Митсубиси Эклипс» допустил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением 23-летнего автомобилиста.

В результате столкновения «БМВ» отбросило на тротуар, после чего водитель авто сбил пешехода и врезался в рекламный столб.

Пешеход получил травмы. Информация о его состоянии здоровья не уточняется в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова