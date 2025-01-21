Установившая мировой рекорд экспедиция сняла документальный фильм о Магнитке

В рамках всероссийского проекта автоэкспедиции «100 000 км возможностей» выпущен документальный фильм о Магнитогорске — активно развивающемся городе, где силами градообразующего предприятия — Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») — развивается современная круглогодичная индустрия гостеприимства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Вышедший в свет фильм — часть документального цикла, который команда автопробега снимала в разных городах страны. Также по итогам путешествия готовится фотопроект (10 тыс. снимков). Пробег имеет и прикладной характер. Это одно из самых масштабных в мировой практике исследований автомаршрутов с упоминанием достопримечательностей, а также описанием инфраструктуры для путешествий. Полученные знания и публикуемые информационные материалы помогут создавать новые и развивать существующие туристические маршруты и центры в средних и малых городах России.

Магнитогорск не случайно стал одним из пунктов автопробега. Город с населением в 410 тыс. человек при поддержке легендарного Магнитогорского металлургического комбината активно развивается, становится все более комфортным для жизни и превращается в центр всесезонного туризма, в том числе промышленного.

Сегодня, помимо развитой туристско-рекреационной инфраструктуры в окрестностях Магнитогорска, включающей горнолыжные центры «Абзаково» и «Банное», дома отдыха и санатории, для жителей и гостей города работают театры — драматический, кукольный, оперы и балета, картинная галерея, аквапарк, цирк, многочисленные спортивные объекты, ледовая арена ХК «Металлург» и, конечно, не имеющий аналогов в России многофункциональный курорт «Притяжение», создаваемый на площади 400 га. Инициатором и инвестором проекта выступает председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. За три года уже действующие на 200 га спортивно-развлекательные объекты «Притяжения» посетили более 4 млн человек. В этом году здесь запланировано открытие большого развлекательного центра для семейного отдыха и термального комплекса, полным ходом идет строительство «Академии хоккея», в планах — жилой район и медицинский центр.

Часть этих объектов показана в документальном фильме. Одной из ключевых локаций для съемок стал непосредственно Магнитогорский металлургический комбинат, один из лидеров черной металлургии России, входящий в число крупнейших мировых производителей стали. Прикоснуться к истории комбината и настоящему ММК можно помощью разноформатных экскурсий, в том числе детских и для людей с особенностями развития.

Посмотреть фильм про Магнитку можно сразу на нескольких площадках:

Проект «Автоэкспедиция “100 000 км возможностей”» длился с апреля по декабрь 2024 года и состоялся при информационном сопровождении АНО «Национальные проекты России» и при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», Форума «Путешествуй!» и «Движения Первых». Экспедиция, преодолевшая 101,853 тыс. км по территории 85 регионов, побила рекорд 2016 года по самому длинному автопробегу в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту.

ПАО «ММК»