14,2 процента составила годовая инфляция с учетом сезонности в декабре 2024 года, подсчитал Банк России. Показатель, который особенно важен для регулятора с точки зрения ДКП ускорился на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрем 2024 года — как и все показатели базовой инфляции — и в декабре 2024 года в сравнении с ноябрем, и в четвертом квартале в сравнении с третьим, сообщил ЦБ. «Расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска»,— заключили в Банке России и объявили, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.

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