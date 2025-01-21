Офисы обживаются в «Большом Сити»

Районы вокруг «Москва-Сити» до 2035 года станут центром притяжения для строительства новых офисов. Общий объем такой недвижимости вырастет в 2,5 раза, до 6,8 млн кв. м: что значительно превысит показатели в целом по российской столице. Однако темпы ввода в эксплуатацию новых объектов могут заметно снизиться в случае возникновения проблем с их заполняемостью, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что к 2035 году объем предложения новых офисов в «Большом Сити» вырастет почти в 2,5 раза — с текущих 2,8 млн кв. м до 6,8 млн кв. м,— говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, которое есть у “Ъ”. Темпы роста офисной недвижимости в этой локации превышают средние показатели в целом по Москве. По данным консалтинговой компании NF Group, к 2035 году общая площадь бизнес-центров в столице вырастет на 43%, до 27,1 млн кв. м.

«Большой Сити» — это поддерживаемый мэрией российской столицы проект развития 3,2 тыс. га на западе города — от Краснопресненской набережной, 3-го Силикатного проезда до Звенигородского шоссе, улиц Мневники и 1905 года. Ядром нового кластера должен стать «Москва-Сити». Развивать «Большой Сити» городские власти намерены в том числе за счет проектов комплексного развития территорий (КРТ). Под эти цели отведено уже около 645 га, из которых 14 проектов (примерно 164 га) уже находятся на стадии планирования или реализации, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Сильнее всего изменится территория в районе метро «Шелепиха» и будущей станции метро «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.

К 2035 году объем предложения в этом районе может увеличиться более чем в десять раз, с текущих 156 тыс. кв. м офисов до 1,6 млн кв. м, отмечают в IBC Real Estate. По данным консультантов, на Ходынском поле, также входящем в «Большой Сити», показатель вырастет более чем втрое, до 2 млн кв. м. Самый заметный прирост предложения офисов останется в «Москва-Сити»: рост прогнозируется на 31%, до 2,1 млн кв. м.

Сейчас на столичном рынке наблюдается нехватка бизнес-центров. Особенно это заметно в «Москва-Сити», где спрос на офисные площади существенно превышает текущее предложение, отмечает директор по коммерческой недвижимости девелоперской компании Level Group Александра Захарова. По данным консалтинговой компании CORE.XP, доля свободных площадей в кластере не превышает 0,9%, в то время как в целом по Москве — 3,9%. Новые объекты в «Москва-Сити» находят арендаторов или покупателей еще на этапе строительства или сразу после выхода на рынок, отмечает руководитель отдела коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Марина Чернякова.

По словам директора коммерческого управления девелоперской компании Stone Кристины Недри, «Большой Сити» привлекает арендаторов и покупателей офисов близостью к сложившимся деловым районам города.

Несмотря на дефицит площадей под аренду, ввод бизнес-центров в следующие годы будет превышать показатели, наблюдавшиеся ранее, отмечает партнер NF Group Мария Зимина. Учитывая обилие анонсированных проектов в рамках «Большого Сити», это может негативно сказаться на темпах заполнения и продаж бизнес-центров в этой зоне, предупреждает она. Хотя уже сейчас объекты, запланированные к вводу в 2025–2027 годах, законтрактованы более чем на 60%, возражает директор по аренде департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктория Гусева.

Тем не менее сроки ввода части бизнес-центров в «Большом Сити» могут быть сдвинуты, не исключает заместитель директора «Ricci | Офисы» Эдуард Чехов. В последние пять лет ввод около 40% запланированных бизнес-центров переносился на более поздние сроки, подсчитали в CORE.XP. Там привели в пример 2024 год, когда ожидалось завершение 1 млн кв. м новых площадей, однако сроки ввода 43% из них были сдвинуты.

Дарья Андрианова