«Газпром» раскинул мозгами на Университетской набережной

Разрабатывающая IT-продукты для «Газпрома» компания «Газпром ЦПС» полностью арендовала бизнес-центр Universe на Университетской набережной. Аренда здания площадью 6,4 тыс. кв. м может обойтись ей в 180–190 млн рублей в год. Несмотря на уход из России зарубежных IT-компаний, представители этого сектора остаются одним из лидеров по спросу на офисы в Петербурге, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр Universe на Университетской набережной.

Фото: Universe holding Бизнес-центр Universe на Университетской набережной.

Фото: Universe holding

Компания «Газпром ЦПС» целиком арендовала бизнес-центр Universe (6,4 тыс. кв. м) на Университетской набережной, 7–9-11. Об этом «Ъ-СПб» рассказали источники на рынке недвижимости. В «Газпром ЦПС» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Бизнес-центр Universe был построен в 2012 году и входил в портфель Universe holding. В 2016 году здание выкупил его арендатор — JetBrains. После начала военного конфликта на Украине IT-компания решила покинуть российский рынок и продала объект корпорации «Стерх» (управляет логопарком «Осиновая роща» в Парголово и бизнес-центром Nobius на Пулковском шоссе). Там не стали комментировать сделку.

«Газпром ЦПС» разрабатывает IT-продукты для структур «Газпрома». Ее владельцы — «Газпром капитал», «Газпром нефть» и «Электронная торговая площадка Газпромбанка», указано на сайте компании. По данным «Контур.Фокус», выручка «Газпром ЦПС» за 2023 год, составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 108,5 млн рублей.

Директор департамента офисной недвижимости компании Maris Елена Кащунцова считает, что бизнес-центр мог быть сдан в аренду за 180 млн рублей в год с НДС. Гендиректор Rekorb Максим Бармин предполагает, что ставка составила не менее 2,5 тыс. рублей за «квадрат» в месяц (192 млн рублей в год). Владелец здания изначально планировал найти на него моноарендатора, напоминает директор отдела офисной недвижимости East Real Майя Харченко.

Universe — один из наиболее качественных объектов на Васильевском острове, который соответствует требованиям «Газпрома» и не нуждается в ремонте, говорит Максим Бармин. Здание отличается современными инженерными системами и ремонтом, добавляет руководитель проектов департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов. Однако наличие собственной столовой и фитнес-зала были сдерживающим фактором для некоторых компаний, которые не были заинтересованы в их эксплуатации, уточняет госпожа Харченко.

На выбор Universe могло повлиять его расположение вблизи текущих офисов «Газпром ЦПС», допускает Максим Мартынов. Сейчас IT-компания занимает площади в бизнес-центрах «Арена холл» на проспекте Добролюбова и «Особняк Шопена» на 26-й линии Васильевского острова. Universe был снят в дополнение к существующим площадям, поэтому их высвобождение на планируется, указывает Елена Кащунцова.

По данным IBC Real Estate, в 2024 году доля IT-компаний в структуре сделок на офисном рынке Санкт-Петербурга достигла 20,9%, что на 1,9% выше, чем годом ранее. На фоне ухода из России иностранных компаний локальные игроки расширяют бизнес и активно набирают новых сотрудников, объясняет Максим Бармин.

В 2025 году представители IT-отрасли будут обеспечивать основной спрос на офисы наряду с торговыми и финансовыми компаниями, ожидает Максим Мартынов. Их активность остается высокой, но предпосылок для возвращения к уровню 2019–2021 года, когда представители этого сектора были основным драйвером рынка, не наблюдается, полагает Майя Харченко.

Константин Куркин