JetBrains сдает метры

Прекратившая работу в России IT-компания JetBrains избавилась от бизнес-центра Universe в Санкт-Петербурге. Объект площадью почти 6,5 тыс. кв. м оценочной стоимостью 1 млрд руб. приобрел один из крупнейших операторов складской недвижимости региона — корпорация «Стерх». Интерес к покупке офисов с инвестиционными целями растет, но из-за падения спроса со стороны арендаторов окупаемость таких вложений может затянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

JetBrains продала бизнес-центр Universe площадью 6,4 тыс. кв. м на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Как обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ, в конце июля собственником ООО «ИК "Университетская"», на балансе которого находится объект, стало ООО «Полис-Санкт-Петербург» — структура корпорации «Стерх» Андрея Федорова, входящая в число крупнейших складских девелоперов Санкт-Петербурга. В JetBrains и «Стерхе» не ответили на вопросы “Ъ”.

JetBrains занимается разработкой софта для программистов, штаб-квартира находится в Праге. Forbes оценивает состояние основателей компании Сергея Дмитриева и Валентина Кипяткова в $4,1 млрд и $2,9 млрд соответственно. После начала военных действий на Украине JetBrains остановила работу на российском рынке, начала перевозить сотрудников и выставила местную недвижимость на продажу.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин оценивает стоимость Universe примерно в 1 млрд руб. Вероятно, бизнес-центр был продан по цене выше рыночной, поскольку его предлагают арендовать по ставке 2,7 тыс. руб. за 1 кв. м, а это один из самых высоких показателей в Санкт-Петербурге, добавляет управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков.

У JetBrains остаются два здания на Приморском проспекте Санкт-Петербурга общей площадью 30 тыс. кв. м и недостроенный офис рядом площадью 35 тыс. кв. м. По словам источника “Ъ”, продаже объектов препятствуют завышенные ожидания JetBrains, которая хочет выручить за эту недвижимость около $200 млн (примерно 11,95 млрд руб. по курсу ЦБ). Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов говорит, что запрашиваемая цена превышает рыночную на 50%. Скорее всего, JetBrains придется предоставить дисконт, указывает он. Перспективы продажи активов также затрудняет необходимость инвестировать в достройку, добавляет Виктор Заглумин.

У «Стерха» уже есть офисная недвижимость в портфеле. В прошлом году корпорация приобрела у финской Technopolis бизнес-центр «Технополис Пулково» площадью 43 тыс. кв. м. За последние месяцы многие инвесторы переориентировались с банковских и финансовых секторов, вкладывая свободные средства в недвижимость, в том числе офисную, для диверсификации рисков, указывает господин Дуванов. Согласно данным Knight Frank, за первую половину 2022 года объем вложений в этот сегмент рынка Санкт-Петербурга вырос на 68%, до 14,3 млрд руб., год к году.

В ближайшее время число сделок с офисами в Санкт-Петербурге будет расти, поскольку уход иностранных компаний позволяет местным инвесторам рассчитывать на выкуп их объектов со скидкой, уверен Иван Починщиков. Кроме того, добавляет он, на рынке появляются новые частные инвесторы. Но из-за сокращения спроса сроки окупаемости таких вложений могут увеличиться, предупреждает партнер East Real Сергей Федоров. В последние годы драйвером офисного рынка были IT-компании, которые сворачивают бизнес в России, напоминает он. За первую половину 2022 года в Санкт-Петербурге было арендовано около 38 тыс. кв. м площадей, что на 10% ниже прошлого года и сопоставимо с периодом начала пандемии, подсчитали в Knight Frank.

Константин Куркин, Санкт-Петербург