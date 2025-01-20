Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза. Они обсуждали международную повестку дня, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке, а также будущее российско-американских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент подчеркнул, что урегулирование военного конфликта не должно ограничиваться передышкой для перегруппировки сил и перевооружения. Россия и Украина должны заключить долгосрочный мир на основе уважения к тем людям, «которые проживают в этом регионе», считает Владимир Путин.

Также президент обсудил предстоящую инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Участники совещания затем подняли вопрос о палестино-израильском конфликте в контексте сделки между Израилем и «Хамасом». После этого они обсудили обстановку в Афганистане.

Подробнее об отношениях России и США при новом президенте — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».