На маршруты в Ленобласти с 2025 года выйдут полтысячи новых автобусов

На дороги Ленинградской области с 1 января впервые выйдут автобусы КАМАЗ 4280-F5 Vega. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках завершающейся в регионе транспортной реформы они начнут работу на маршрутах в Сосновом Бору и Ломоносовском районе.

В целом в число областных маршрутов в рамках реформы войдут 71 смежный межрегиональный маршрут, осуществляющий работу по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных. Помимо этого, у 12 маршрутов были скорректированы трассы движения. Кроме того, в Ленобласти сформировали пять новых маршрутов.

Всего на маршруты 1 января 2025 года выйдут 566 новых автобусов (с учетом резервных). Все транспортные средства — среднего и большого класса с валидаторами и камерами учета пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на маршрут №565 Кировск — Петербург вышли 12 новых автобусов большого класса, произведенные «ЛиАЗом».

Андрей Цедрик