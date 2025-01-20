S7 Airlines за год снизила пассажиропоток на 23% до 12,9 млн

Объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines в прошлом году снизился на 23% до 12,9 млн человек. Более половины пассажиропотока пришлась на Новосибирск. Всего в маршрутную сеть компании вошло около 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления. В 2023 году рейсами перевозчика воспользовались более 15,9 млн пассажиров.

В прошлом году было открыто четыре новых направления - из Иркутска на Пхукет, в Шанхай и Гуанчжоу и из Владивостока в Пекин и Шанхай. Также в 2024 году были возобновлены полеты из Домодедово в Усть-Каменогорск и Кемерово, увеличена частотность полетов в Дубай, Ашхабад, Стамбул, Якутск и Нерюнгри.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Лолита Белова