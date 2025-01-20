Участник СВО избран сопредседателем краевого штаба ОНФ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) избран новый сопредседатель штаба. Как сообщается на сайте ОНФ, им стал начальник лаборатории конструкции вооружения Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, участник специальной военной операции Данил Черемных. Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции реготделения 16 января.

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Данил Черемных участвовал в боевых действиях в 2022–2024 годах в составе 140-го артиллерийского полка. Он заявил, что в своей работе в ОНФ планирует сконцентрироваться на поддержке малых организаций для помощи военнослужащим и членам их семей, а также в развитии военно-патриотического воспитания молодежи.

По информации «Ъ-Прикамье», господин Черемных на посту сопредседателя регионального штаба сменил директора ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Елену Лебедеву. Она занимала руководящую должность в ОНФ с 2019 года. Также сопредседателями регионального штаба являются главврач Пермской городской клинической больницы имени Тверье Михаил Суханов и председатель комитета краевого заксобрания по экономической политике, промышленности и налогам Алексей Мельников.