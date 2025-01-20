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Коммерсантъ FM
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Архиепископ Пецци: Ватикан не разрешал гомосексуалам становиться священниками

Католический архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци в разговоре с «Ъ» разъяснил поправки в рекомендации по подготовке священников в церкви в Италии. 9 января Reuters сообщил, что Ватикан разрешил открытым гомосексуалам поступать в семинарии и становиться священниками. По словам архиепископа, это не соответствует действительности — католическая церковь не может принимать в семинарию и допускать в священный сан тех, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет «глубоко укорененные гомосексуальные наклонности или поддерживает так называемую гей-культуру».

Архиепископ Павел Пецци

Архиепископ Павел Пецци

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Архиепископ Павел Пецци

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

9 января Конференция итальянских епископов опубликовала обновленные рекомендации по подготовке священников в церкви в Италии. В 44-м пункте, касающемся вопроса гомосексуальности, говорится, что директора семинарий должны учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники, но только как «один из аспектов его личности». СМИ трактовали эту поправку таким образом, что запрет на посвящение гомосексуалов в духовный сан больше не действует.

Архиепископ Павел Пецци пояснил, что церковь считает «гомосексуальные наклонности» «частным случаем хрупкости человеческой природы», который может быть «исцелен через обращение к Богу». Люди с такими наклонностями, считает архиепископ, ничем не отличаются от всех остальных людей, имеющих греховные искушения разного рода. «Надо избегать по отношению к ним всякого проявления несправедливой дискриминации»,— пояснил Павел Пецци.

Об отношении Ватикана к сексуальным меньшинствам — в колонке Павла Пецци для «Ъ».

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