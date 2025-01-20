«Эквитиплюс» оштрафовали за нарушения при строительстве аэропорта Новокузнецка

Арбитражный суд Кемеровской области приговорил к штрафу в размере 50 тыс. руб. за нарушение требований проектной документации при устройстве огнезащитного покрытия металлических конструкций здания АВК (административно-бытовые комплексы) АО «Эквитиплюс», которое строит новый международный аэропорт в Новокузнецке.

Согласно материалам дела, в ходе проверки Сибирским управлением Ростехнадзора было установлено, что компания вместо согласованного с заказчиком огнезащитного покрытия металлических конструкций - ОЗП Fertex использовал другой материал - вязальнопрошивной базальтовый огнезащитный рулонный «ВМБОР» по огнезащитному клеевому составу «ОКС».

При этом отмечается, что компании было сделано замечание, которое впоследствии не было устранено. Представители АО «Эквитиплюс» пояснили, что предписание содержало четыре пункта, которые необходимо было устранить в срок до 24 октября 2024 года. «К указанной дате замечания частично не были устранены по техническим и технологическим причинам, связанным с производственным процессом строительства», - указали в компании.

АО «Эквитиплюс» строит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково) с 2022 года. На сайте компании говорится, что она также является генеральным подрядчиком для реализации проекта по строительству нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске.

ООО «Русал аэро» (управляющая компания аэропорта Новокузнецка, входит в «Русал») ранее комментировало, что вложит в строительство аэропорта около 9 млрд руб. Его открытие состоится в первом квартале 2025-го. Изначально ввод терминала был запланирован на 2023 год.

Лолита Белова