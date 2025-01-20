Россия и Индонезия обсуждают возможность расчетов в нацвалютах

Посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил о начале диалога между Джакартой и Москвой о возможности использования национальных валют в торговых расчетах двух стран. Он отметил, что конкретных сроков достижения соглашения пока нет. Главное, по его словам, «найти подходящие и взаимовыгодные решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толченов

Фото: МИД РФ Сергей Толченов

Фото: МИД РФ

«Отключение очень усложнило проведение финансовых расчетов в американских долларах. Поэтому мы должны найти подходящие способы использования национальных валют. Это то, над чем работают российские и индонезийские финансовые институты»,— сказал посол России в интервью The Jakarta Globe.

Господин Толченов отметил, что продвижение национальных валют — основная задача БРИКС, полноправным членом которого Индонезия стала с 2025 года. «Надеюсь, что тот факт, что Индонезия теперь является членом БРИКС, поможет нам решить проблемы при осуществлении платежей»,— добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что странам БРИКС приходится искать альтернативы доллару, так как с американской валютой «не дают работать». При этом он отмечал, что говорить о единой валюте БРИКС пока рано, у объединения нет такой цели.

Подробнее о деятельности объединения — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».