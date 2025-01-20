Гостиница «Башкирия» пытается отсудить парковку в центре Уфы

Арбитражный суд Башкирии возбудил производство по исковому заявлению ООО «Гостиничный комплекс "Башкортостан"» к региональному министерству земельных и имущественных отношений. Компания просит суд признать незаконным отказ территориального управления министерства предоставить в пятилетнюю аренду без торгов участок площадью 1,4 тыс. кв. м возле гостиницы «Башкирия» (на перекрестке улиц Ленина и Кирова в Уфе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ

На участке истец планирует разместить парковку. Также гостиничный комплекс требует в течение двух недель со дня вступления в законную силу решения суда подготовить проект договора аренды спорного участка.

Предварительное заседание по делу назначено на 4 марта.

ООО «Гостиничный комплекс "Башкортостан"» зарегистрировано в Уфе в 1997 году, владеет четырехзвездочной гостиницей «Башкирия». С 3 июля 2024 года ООО принадлежит компании «Аврора» Зарины Мугиновой (дочери предпринимателя Дамира Мугинова). В числе других активов господина Мугинова — гостиница «Тан», Nesterov Plaza, Hilton Garden Inn Ufa и другие.

Идэль Гумеров