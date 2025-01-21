Сегодня исполняется 80 лет олимпийскому чемпиону по хоккею Юрию Ляпкину

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Юрий Ляпкин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев:

— Сердечно поздравляю легендарного хоккеиста, прославленного защитника, олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина с юбилеем! Юрий Евгеньевич был и остается непревзойденным мастером игры в хоккей, его умение владеть шайбой, мыслить на льду, блестяще обороняться и атаковать долгие годы являются образцом для новых поколений игроков. Его победы и личные достижения продолжают вдохновлять профессионалов и любителей, а сам Юрий Евгеньевич щедро делится своим опытом и мастерством со всеми, кто так же, как и он, предан нашему виду спорта — хоккею! От всей души желаю Юрию Евгеньевичу крепкого здоровья, процветания и благополучия, неиссякаемой энергии, ярких эмоций и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»