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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Дмитрий Харатьян

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Его поздравляет журналист и телеведущий Вадим Верник:

— Дима, дорогой! Вечно юный, вечно молодой! Твой заряженный дух делает тебя очень современным человеком. Когда мы общались недавно на записи передачи «2ВЕРНИК2», я вновь смог убедиться, что душа у тебя абсолютно юная. Ты думаешь не о прошлом, а о будущем. Ты живешь сегодняшними и завтрашними своими идеями. И еще заряжаешь других на успех, на удачу, на творческую реализацию. При твоей позитивной, светлой душе у тебя есть свой иммунитет от неприятностей, от негатива. В твоей жизни было многое — и не только радостное, счастливое. Но ты умел правильно проработать это в себе, умел вовремя отказаться от того, что тебе мешает в жизни двигаться вперед. Ты во всех своих начинаниях — победитель. И я думаю, что будешь им всегда!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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