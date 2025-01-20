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Коммерсантъ FM
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В 2024 году «Яндекс» защитил пользователей от 800 млн нежелательных звонков

В 2024 году автоматический определитель номера от «Яндекса» обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров, из которых 800 млн были квалифицированы как нежелательные, в том числе мошеннические. В сравнении с 2023 годом доля таких звонков увеличилась на 16% и составила 56% от общего числа.

Согласно пресс-релизу (есть у «Ъ»), наибольший рост нежелательных вызовов пришелся на звонки от банков, а также мошенников, которые представлялись сотрудниками банков. Число таких звонков увеличилось на 25%. На 21% выросло количество звонков с предложением услуг страхования. На 17,5% увеличилось количество звонков с «опросами», например для оценки качества обслуживания.

Значительнее число звонков с незнакомых номеров выросло в Пензенской области — на 86% по сравнению с 2023 годом, в Приморском крае — на 22%, в Ростовской области — на 20%. Сильнее всего этот показатель сократился в Чечне — на 80%, Северной Осетии — на 50% — и Забайкальском крае — на 35%.

Подробнее о борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «Фроду обрубают провода».

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