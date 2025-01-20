Управляющий экс-президента «Стратегии» требует включить в конкурсную массу совместно нажитое имущество

Финансовый управляющий экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова обратился в арбитражный суд с заявлением о включении совместно нажитого имущества в конкурсную массу должника. Речь идет о земельном участке в Добрянском лесхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражного суда, управляющий требовал обязать дочь экс-президента «Стратегии» Асю Соломонову передать правоустанавливающие документы на данный участок. Однако 17 января суд оставил заявление без движения из-за допущенных в заявлении нарушений.

«Стратегия» была одним из крупнейших НПФ в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Минувшей осенью суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.