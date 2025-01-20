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Выставлен на продажу обанкротившийся производитель молока

Бывший производитель молока ООО «Великоленское» выставлено на продажу единым имущественным комплексом. Информация об этом содержится на портале «Федресурс».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно объявлению, имущественный комплекс завода в селе Ленск Кунгурского района выставлен на продажу по начальной стоимости 34 млн руб. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Сергей Клыков. Аукцион состоится 28 февраля 2025 года.

«Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В октябре 2020 года в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление. В феврале прошлого года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составила 34,3 млн руб.

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