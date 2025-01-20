92,44 рубля составил средний номинальный курс доллара США к рублю в 2024 году, следует из статистики Центрального банка. В 2023-м средний номинальный курс был равен 84,66 руб./$. Таким образом, номинальный рубль за год ослаб к доллару на 8,4%. Снижение номинального курса к евро составило 8,5%, к юаню — 6,2%. Снижение же реального эффективного курса рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) к 2023 году составило 0,8%. Снижение реального курса к доллару за год составило 3,6%, к евро — 3%. К юаню же ЦБ зафиксировал укрепление реального курса на 1,5%.

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