Совет по кодификации вступился за «дочек»

Совет при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства подготовил проект отрицательного заключения на законопроект, распространяющий режим экономически значимых организаций (ЭЗО) на их дочерние компании. Замечания юристов к документу во многом касаются и режима ЭЗО в целом. Отмечается, в частности, что месячный срок рассмотрения судами заявлений о приостановке корпоративных прав иностранных холдингов недостаточен для защиты. Также юристы критикуют отсутствие механизма обжалования включения «дочек» в перечень ЭЗО, отмечая правовую неопределенность в части последствий приостановки корпоративных прав иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению президентских юристов, права собственности требуют к себе более уважительного отношения, чем фиксирует ситуативное их регулирование

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По мнению президентских юристов, права собственности требуют к себе более уважительного отношения, чем фиксирует ситуативное их регулирование

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект о распространении режима экономически значимых организаций на их дочерние компании не нашел поддержки у Совета по кодификации гражданского законодательства, следует из проекта заключения этой структуры. Поясним: под ЭЗО понимаются компании «критических отраслей», в которых уровень прямого или косвенного участия российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) превышает 50%, годовой объем выручки или стоимость активов — более 150 млрд руб. Статус ЭЗО предполагает, что для возврата утраченной из-за санкций управляемости таких компаний российские арбитражные суды могут приостановить корпоративные права ИХК (голосовать на собраниях акционеров, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями).

В ноябре 2024 года Минэкономики предложило возможность блокировки корпоративных прав ИХК и в отношении «дочек» ЭЗО — если иностранных холдинг является совладельцем как самой ЭЗО, так и дочерней структуры (доля — от 25%; см. “Ъ” от 11 ноября). Например, ранее суды приостанавливали права кипрской Demanor в ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания «Азбуки вкуса»), а также нидерландской X5 в отношении ее структуры в РФ (сети «Перекресток», «Пятерочка» и др.)

Замечания Совета по кодификации касаются не только проекта о «дочках», но и регулирования ЭЗО в целом. Как отмечается в проекте заключения, механизм приостановления корпоративных прав «фактически направлен на изъятие акций дочернего общества ЭЗО, принадлежащих ИХК, помимо ее воли» — а интересы стабильности гражданского оборота и гарантированная Конституцией защита права собственности «требуют предельной осторожности законодательного регулирования и недопущения правовой неопределенности в вопросах ограничения права собственности». Юристы обращают внимание на то, что заявление о приостановке прав должно быть рассмотрено судом в течение месяца (по закону об ЭЗО), и столь короткий срок «не в полной мере» гарантирует возможность защиты гражданских прав собственников.

Замечания касаются и отсутствия возможности обжалования в судебном порядке как решения о включении дочерней компании в перечень ЭЗО (принимается правительством по представлению профильных ведомств), так и механизма исключения из него (например, если «дочка» ЭЗО попала туда ошибочно). Как подчеркивают юристы, такое регулирование «не согласуется» с конституционными гарантиями возможности судебного обжалования решений госорганов.

Вопросы есть и к последствиям утраты корпоративного контроля — как из-за законопроекта о «дочках», так и в целом регулирования ЭЗО. Поясним: ИХК может либо дожидаться разморозки корпоративных прав и возврата ей долей в капитале ЭЗО, либо получить компенсацию, тогда акции переходят к ЭЗО или «дочке» и получают статус казначейских — по ним не выплачиваются дивиденды и не предоставляется право голоса. Как отмечается в проекте заключения, неясно, какой правовой режим должен применяться к таким акциям,— работают ли в таком случае, например, правила о предельных сроках нахождения собственных акций у компании (обычно они должны быть реализованы в течение года или погашены в разумный срок). Такая неопределенность, возникшая с принятием закона об ЭЗО, считают президентские юристы, «только усиливается» с разработкой законопроекта о «дочках» — и должна быть устранена.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что подписанное Советом заключение в ведомство пока не поступало — и «будет рассмотрено в установленном порядке».

Евгения Крючкова