Говядины хватило на особо крупный размер

В Крыму на два года лишения свободы за особо крупную растрату осужден военнослужащий Абдулла Саттаров. Как установил суд, работая на продовольственном складе, Саттаров вместе с сослуживцами похитил более 33 тонн мясных консервов стоимостью 24,3 млн руб. Подсудимый вину признал еще на следствии, заключил досудебное соглашение и дал показания на сообщников. Суд также удовлетворил иск Минобороны к фигуранту на 11 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Крымском гарнизонном военном суде вынесен приговор по делу военнослужащего Абдуллы Саттарова. Он обвинялся в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, работая на продовольственном складе, в период с начала декабря 2023-го по 30 января 2024 года фигурант вместе с сообщниками искусственно создавали излишки мясных консервов, а именно «говядины тушеной высшего сорта».

В результате им удалось утаить 33,5 тонны консервов, предназначенных для использования в зоне СВО, «с целью последующего хищения». Ущерб по делу составил 24,3 млн руб.

Саттаров во время следствия вину полностью признал, заявил, что раскаивается, заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников, сообщив «об обстоятельствах, целях и мотивах хищения, а также об иных лицах, причастных к преступлению, распределении преступных ролей, механизме создания излишков консервов на продовольственном складе». Дело военнослужащего рассматривалось в особом порядке.

В качестве отягчающих обстоятельств суд посчитал тот факт, что преступление «имело повышенную общественную опасность… поскольку было совершено в период проведения мобилизации», а также отрицательную характеристику Саттарова по месту его военной службы. Основными смягчающими обстоятельствами стали признание подсудимым вины и его помощь следствию.

В результате суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии общего режима, а также лишил его права после освобождения в течение двух лет занимать должности на государственной службе, связанные с административно-хозяйственной деятельностью.

Штрафа Саттарову удалось избежать, так как суд принял во внимание материальное положение его семьи, лишать его воинского звания также не стали.

Суд также удовлетворил иск Минобороны к осужденному в размере 11,1 млн руб. Фигуранта, который на момент вынесения приговора находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Адвокат осужденного Александр Кормилицын отказался от комментариев.

Отметим, что в декабре 2022 года в СМИ писали, что в Крыму была обнаружена тушенка производства ООО «Бурятмяспром», продавшаяся по розничной цене, заниженной почти в два раза. В то время, по данным СМИ, эта фирма являлась одним из поставщиков продовольствия для Минобороны.

Ефим Брянцев