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Коммерсантъ FM
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Президент Ирана не исключил полноценного военного сотрудничества с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Москва и Тегеран будут помогать друг другу во всех сферах, где это возможно. Он не исключил и полноценного военного сотрудничества между странами в будущем.

Масуд Пезешкиан (справа)

Масуд Пезешкиан (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Масуд Пезешкиан (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться»,— сказал господин Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из основных направлений, согласно условиям соглашения, станет взаимодействие стран в сфере безопасности и обороны. В частности, Москва и Тегеран договорились, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, а обязана оказать содействие в урегулировании конфликта. Всего документ содержит 47 статей.

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