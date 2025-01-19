Продажи французского шампанского упали почти на 10%

По подсчетам Комитета Шампани, в 2024 году французские производители шампанского поставили клиентам 271,4 млн бутылок. Это на 9,2% меньше, чем в предыдущем году, сообщает Reuters.

Продажи французского шампанского падают уже второй год подряд. В 2023 году объем поставок составил 299 млн бутылок, что, в свою очередь, на 8,2% ниже показателя 2022 года.

«Шампанское — настоящий барометр настроения потребителей,— комментирует итоги года президент Генерального синдиката виноделов и сопредседатель Комитета Шампани Максим Тубар.— Сейчас не время праздновать, учитывая инфляцию, конфликты по всему миру, экономическую и политическую неопределенность на некоторых крупнейших рынках шампанского, таких как Франция и США».

Во Франции продажи шампанского упали на 7,2% по сравнению с 2023 годом. Экспорт сократился на 10,8%, до 153,2 млн бутылок.

Кирилл Сарханянц