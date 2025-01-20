«Европейский» выдал базу

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) создал «Российскую базу бухгалтерской отчетности» (РББО), которая заявлена как первая полностью бесплатная альтернатива «СПАРК-Интерфакс», «Контур.Фокус» и многим другим подобным информационно-аналитическим системам (ИАС). Однако представители отрасли уверены, что РББО не сможет полноценно конкурировать с уже известными коммерческими продуктами и едва ли будет полезна для бизнеса, так как обновление происходит раз в год, а не ежедневно. Между тем эксперты полагают, что сам по себе проект важен, прежде всего с точки зрения концепции Open Data, провозглашающей, что у максимально широкого круга пользователей должен быть свободный доступ к определенным данным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С помощью РББО можно провести оценку процентных расходов российских компаний и производственной функции предприятий обрабатывающей промышленности, а также выяснить пространственное распределение ВВП по стране

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ С помощью РББО можно провести оценку процентных расходов российских компаний и производственной функции предприятий обрабатывающей промышленности, а также выяснить пространственное распределение ВВП по стране

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Институт проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете подготовил и опубликовал базу данных, которая была собрана из официальных источников: ЕГРЮЛ ФНС, архивов Росстата и массива отчетности, полученного через Государственный информационный ресурс бухгалтерских отчетностей (ГИР БО).

Сейчас РББО охватывает 2011–2023 годы и содержит 56,6 млн наблюдений. Базу планируется ежегодно обновлять по мере поступления в ГИР БО новых данных. Ближайшее будет в июле 2025 года. «Важное отличие РББО от коммерческих продуктов состоит в том, что она включает не только все годовые неконсолидированные отчетности российских организаций, но и сведения об организациях, не подавших отчетность, несмотря на такую обязанность»,— подчеркнули в ЕУ.

В ИПП полагают, что в первую очередь система будет полезна в экономических исследованиях. Так, например, разработчики утверждают, что с помощью РББО можно провести оценку процентных расходов российских компаний и производственной функции предприятий обрабатывающей промышленности, а также выяснить пространственное распределение ВВП по стране.

«Поставщики бизнес-информации ("СПАРК-Интерфакс", "Контур.Фокус", СБИС, Orbis) продают обработанную информацию из тех же источников, на которых построена РББО. Но, в отличие от всех поставщиков, мы предоставляем возможность легкого экспорта отчетности всех компаний разом, без необходимости формировать и платить за разные выгрузки под разные исследовательские задачи. Теперь отчетности всех компаний можно загрузить тремя строками на Python»,— говорится в релизе.

На вопрос «Ъ-СПб», какие преимущества, помимо бесплатного и открытого доступа, есть у «Российской базы бухгалтерской отчетности» перед другими ИАС, в ЕУ пояснили, что РББО уникальна тем, что содержит сведения о юрлицах, которые обязаны подавать бухгалтерскую отчетность, но по каким-то причинам этого не сделали.

«Мы сохраняем такие компании в данных, чтобы детектировать возможное смещение данных. Оказывается, лишь 71,2% из фирм подали бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Мы наблюдаем непубликацию данных в ГИР БО для многих крупных компаний. В РББО мы стараемся восстановить такие пропуски из отчетности следующих годов. Например, из отчетности какой-нибудь компании за 2023-й можно восстановить 2021-й и 2022-й год»,— отметили в ИПП.

Создатели базы добавили, что фирмы в госсобственности демонстрируют более высокий уровень дисциплины, но сильнее всего факт непубликации отчетности связан с правом не раскрывать ее.

«Мы находим статистически и экономически значимую отрицательную связь между фактом подачи отчетности и фактом того, что компания является стратегической, что подтверждает систематическое недопредставление информации крупнейшими российскими компаниями»,— указали в ЕУ.

Среди существенных недостатков там выделили обновление базы данных, которое, как уже было сказано, происходит только раз в год, тогда как у бизнес-провайдеров — ежедневно.

«Если какая-то компания подала отчетность за 2024 год в ФНС, в сервисах бизнес-информации она, скорее всего, уже есть. Пользователям РББО же понадобится подождать полгода»,— сообщили в «Европейском».

В «СКБ Контур», экосистема которой насчитывает более 70 продуктов, включая сервис быстрой проверки контрагентов «Контур.Фокус», в беседе с «Ъ-СПб» назвали РББО полезным ресурсом для исследователей, обозревателей и обучения нейросетей, но не для бизнеса.

«На рынке проверки клиентов и контрагентов действительно много конкурентов — это уже далеко не "голубой океан". Но важно понимать, что для создания полноценного решения недостаточно просто собрать воедино информацию из открытых источников.

Во-первых, значительная часть сведений предоставляется исключительно на контрактной основе и недоступна в открытом формате. Во-вторых, для оценки контрагента критически важно учитывать не только текущую информацию, но и ее историческую перспективу. Это требует наличия накопленной за многие годы базы данных из открытых и закрытых источников. В-третьих, в коммерческих сервисах, таких как "Контур.Фокус", информация обновляется регулярно. В то время как РББО планирует загружать новые сведения раз в год, что слишком редко для бизнеса, которому необходимо регулярно отслеживать изменения в работе контрагентов.

И самое главное: бизнесу недостаточно просто получать данные. Ключевой запрос рынка заключается в аналитике, нужна помощь в интерпретации информации и оценке рисков на ее основе»,— говорит руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «СКБ Контур» Александр Голубев.

Опрошенные «Ъ-СПб» представители ИТ-отрасли также сошлись во мнении, что РББО не может рассматриваться как конкурент топовым ИАС, но появление такой системы в открытом доступе — очень важное событие для open-source-сообщества (разработчики, которые, согласно концепции Open Data, создают софт не для получения дохода, а для общего прогресса.— «Ъ-СПб»).

«Прекрасная новость для open-source-сообщества и в первую очередь для сообщества открытых данных. Если бы не такие ребята, как ИПП, то у нас и не было бы такого большого количества информации в открытом доступе»,— считает ИТ-эксперт и бэкенд-разработчик Михаил Никитенко.

Господин Никитенко подчеркнул, что датасет с финансовыми показателями, собранными в одном месте более чем за 10 лет, — крайне полезная вещь как для обучения моделей, так и для анализа этих данных вручную и скриптами.

Схожей позиции придерживается эксперт по области DevOps и гибких методологий в ИТ Антон Егорушков. РББО, считает он, может дать толчок разработке новых ИАС, опирающихся на нее. «Сейчас система может быть простой или даже не до конца функциональной, но в перспективе сообщество может подхватить и начать развивать и обновлять это решение»,— заключил собеседник.

Андрей Кучеров